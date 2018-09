Atraso da Fórmula 1 favorece preparo das equipes

As autoridades do Barein decidiram na segunda-feira adiar a corrida de 13 de março por causa dos violentos protestos contra o governo no país.

A Austrália sediará a abertura, no dia 27 de março, no Albert Park, em Melbourne, e os teste pré-temporada estão programados para o circuito da Catalunha, em Barcelona, entre os dias 8 e 11 de março.

"Acho que isso dá muito mais tempo para refinar as coisas e ter um pacote melhor", disse Michael à Reuters, em entrevista antes do lançamento do novo carro da equipe, o FW33.

"Obviamente, você sempre chega para a primeira corrida e está lá e faz o melhor que pode com o que você tem, mas você está sempre um pouco desajustado na primeira corrida... ter mais duas semanas faz uma diferença enorme na Fórmula 1 porque é bastante tempo."

"É surreal no momento, na verdade, porque tudo na Fórmula 1 gira em torno de prazos e em não ter prazos que mudam. E de repente ter uma corrida que é adiado em duas semanas é uma coisa enorme."

"Duas semanas é uma eternidade na Fórmula 1", afirmou.

