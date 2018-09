Atraso revolta passageiros da Gol em aeroporto de SP

Houve tumulto em razão do atraso de mais de cinco horas e funcionários da Gol precisaram chamar a Polícia Militar (PM) para controlar os passageiros. Muitos perderam conexões na capital paulista para cidades como Aracaju, Vitória e até para Nova York. "O pessoal não entendeu que era preciso esperar outro avião", disse Mauro Sato, encarregado do setor de tráfego aéreo do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) no aeroporto de Presidente Prudente. Ele tachou de "ignorantes" os passageiros mais exaltados.

"A aeronave pousou aqui (em Prudente), teve uma pane no sistema hidráulico e foi substituída. Não tinha como prosseguir a viagem, o avião não decolaria. Era perigoso voar. O sistema hidráulico controla a aeronave, agindo, principalmente, no freio e no trem de pouso", explicou.

Já foi feito o conserto na aeronave, que permanece no aeroporto de Presidente Prudente e só deve voltar a voar amanhã.