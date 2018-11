Atrasos atingem 18% dos voos internacionais no País Os aeroportos brasileiros registravam 18,6% de atrasos dos 118 voos internacionais previstos até as 16 horas de hoje. Quatro partidas (3,4%) haviam sido canceladas, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Parte dos atrasos e cancelamentos foram causados pela forte nevasca que prejudica as operações nos Estados Unidos.