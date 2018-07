Atrasos atingem 2,7% dos voos nesta segunda-feira Quem viajou de avião no feriado de carnaval não encontra problemas nos aeroportos no regresso para casa. Segundo a Infraero, a maior parte dos embarques ocorreu no horário previsto nesta segunda-feira. Dos 1.351 voos previstos, 2,7% tiveram atrasos de mais de 30 minutos. Nos aeroportos de Brasília e de Congonhas (SP), não foram registrados atrasos. Em Guarulhos (SP), houve atraso em 4,2% dos 143 voos programados. No Galeão (RJ), dos 108 voos programados, 2,8% saíram depois do horário previsto. Em Salvador (BA), dos 70 voos programados, 1,4% atrasaram. Em Recife, 9,2% dos 65 voos atrasaram. O balanço total de hoje será divulgado amanhã. Na comparação de ontem com o domingo de carnaval do ano passado, houve queda de 22,04 pontos porcentuais no total de atrasos. No domingo de carnaval de 2008, a participação de atrasos foi de 27,43% (foram 1.586 voos no total). Já em 2009, o porcentual caiu para 5,39% (houve 1.856 voos). O aeroporto de Brasília apresentou a maior diminuição no comparativo de atrasos. Ontem, o índice de atrasos foi de 3,14%, queda de 35,04 pontos porcentuais em relação aos 38,18% registrados em 2008. A empresa aérea com o maior porcentual de atrasos neste domingo foi a Webjet, com 8,22% de voos fora do horário. Em números brutos, porém, a TAM liderou os atrasos, com 778 viagens depois do horário marcado. Em seguida, aparecem Gol (564 voos) e Varig (143 voos).