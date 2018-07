Atrasos atingem 22,4% dos voos em todo o País Da zero hora de hoje até as 18 horas, 412 voos, ou 22,4% das 1.840 operações programadas, partiram com atrasos superiores a 30 minutos de aeroportos de todo o País, segundo o mais recente boletim da Empresa de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). A Gol continua sendo a grande causadora de transtornos para seus passageiros, com atraso em 36,2% das decolagens. Dos 560 voos programados pela empresa, 206 partiram fora do horário e nove foram cancelados (1,6%). Até o começo da noite a Gol não havia se pronunciado oficialmente sobre a razão dos aumentos nos atrasos de seus voos. Segundo a Infraero, o maior porcentual de atrasos entre os principais terminais ocorria no Aeroporto do Galeão, no Rio, onde 50,4% das decolagens atrasaram (66, de um total de 131). O Aeroporto Tancredo Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, registrava atrasos em 28 das 71 operações programadas (39,4%), além de cancelamento de oito decolagens (8,5%).