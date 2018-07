Atrasos atingem 22,4% dos vôos no País, diz Infraero

O movimento continuava tranqüilo nos principais aeroportos do País na tarde deste sábado, 27. De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 13 horas, 206 dos 918 vôos programados atrasaram mais de meia hora, o que representa 22,4%. Outras 53 operações foram canceladas (5,8%). Veja Também: Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero No mesmo horário, entre os principais terminais do País, o maior percentual de atrasos era verificado no Aeroporto do Galeão, no Rio, onde 28 dos 86 vôos previstos sofreram atrasos (32,6%). Nenhuma operação foi suspensa no terminal. No Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, dos 72 vôos programados, 20 atrasaram (27,8%) e três foram cancelados (4,2%). O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), contabilizava atrasos em 29 das 128 operações programadas (22,7%). Cinco vôos foram suspensos (3,9%). Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a Infraero registrou atrasos em 13 das 91 operações previstos (14,3%). Seis operações foram suspensas (6,6%).