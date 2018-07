Atrasos em aeroportos cai abaixo de 3% entre 15h e 16h Os atrasos em vôos programados para a manhã deste domingo puxaram para cima o índice que considera o número de decolagens previstas para o dia desde a zero hora. Mas dados da Infraero mostram que a situação melhorou durante a tarde. Entre os vôos programados somente para o período de 15h às 16h, o porcentual de atrasos era de apenas 2,7%, ou 28 vôos em todo o País. No intervalo entre 15h e 16h, os maiores índices de atrasos eram registrados em Teresina (PI) e Marabá (PA), com 33,3%. Nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro, o número de atrasos era inferior a 5%. No Santos Dumont, também no Rio de Janeiro, não havia registro de atraso nesse período. A tranqüilidade dos aeroportos neste momento contrasta com a situação vista ontem, quando os atrasos chegaram a superar a marca de 40% dos vôos. Desde o início deste domingo, a Infraero já registrou o atraso de 230 vôos, ou 22,3% das 1.030 operações realizadas até as 16 horas. Em Guarulhos, 54 vôos saíram depois da hora marcada. O total de vôos cancelados no País desde zero hora chega a 27, ou 2,6% do total.