Atrasos em aeroportos do País chegam a 12,5% Os principais aeroportos do País operam com uma pequena variação de vôos atrasados, segundo o último boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), divulgado às 8 horas da manhã de hoje. Dos 351 vôo programados entre a meia-noite e as 8h deste sábado, 44 (ou 12,5%) estão atrasados e 17 (ou 4,8%) foram cancelados. No aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, apenas um vôo (3,3%), de 30 programados, está atrasado, e dois (6,7%) já foram cancelados. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, das 28 partidas previstas até as 8h da manhã, três (10,7%) estavam atrasadas e nenhuma foi cancelada. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont não apresentava nenhum atraso nem cancelamento, com todos os nove vôos programados no horário. Já no Galeão, dos 32 vôos programados, dois (6,3%) estavam atrasados e três (9,4%) foram cancelados. Empresas aéreas Entre as companhias aéreas, dos 137 vôos previstos para até as 8 horas da Gol, 24 (17,5%) estavam atrasados e um (0,7%) foi cancelado. Já em relação à TAM, dos 145 vôos programados, 17 (11,7%) estavam atrasados e oito (5,5%) foram cancelados. A OceanAir não tinha nenhum vôo atrasado ou cancelado, dos oito previstos.