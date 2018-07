Atrasos nos aeroportos caíram quase 40% em 1 ano

Bittencourt comemorou o resultado. Ao sair de uma reunião de avaliação com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o ministro explicou que o número de voos cresceu 8% em relação a 2010. A estimativa é que o número de passageiros tenha aumentado 13%. "Foi um resultado bastante bom em relação ao ano passado. Apesar de ter aumentado muito o número de voos e passageiros, tivemos uma redução de 35% a 40% nos atrasos. Uma boa demonstração de que funcionou bem o planejamento para o final do ano. Vamos continuar que estamos no caminho certo", afirmou.

Sobre os atrasos e cancelamentos de ontem, o ministro alegou que o problema foi o excesso de chuva no Rio de Janeiro, que fechou o aeroporto Santos Dumont e teve reflexos no resto da malha aeroportuária. Mas que a segunda-feira foi um dia atípico e o governo "não controla o tempo". Ainda assim, garantiu, a decisão do governo é, em dias com problemas desse tipo, aumentar o efetivo nos aeroportos afetados para melhorar o atendimento e "dar mais informações e mais conforto aos passageiros".