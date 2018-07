Atrasos nos aeroportos do País recuam para 13,6% O último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) aponta atraso de mais de 30 minutos em 216 dos 1.584 vôos previstos em todo o País até as 19 horas. O índice representa 13,6% do total das operações. Outras 199 decolagens foram canceladas (12,6% das operações). No boletim das 18 horas, o índice de atrasos era de 14,1%. Em Congonhas, São Paulo, os atraso atingiam apenas 1% das decolagens. Já em Cumbica, o porcentual era de 22,4%. No Rio, o aeroporto do Galeão, que ontem foi o que apresentou mais problemas, chegando a 40% de decolagens fora do horário previsto, registra, segundo a Infraero, 16,2% de operações em atraso.