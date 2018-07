Atriz americana deixa herança de US$ 8,4 milhões para o mordomo

A atriz americana Ruth Ford, que morreu no ano passado aos 98 anos, deixou toda sua fortuna de US$ 8,4 milhões para o imigrante nepalês que trabalhou como mordomo para a família por três décadas e meia.

Em seu testamento, Ford deixou para Indra Tamang todos os seus pertences, incluindo dois apartamentos no edifício Dakota, em Nova York, e sua coleção de arte, com exceção de suas roupas e suas joias.

Sem explicitar seus motivos no documento, ela deixou de fora sua filha, Shelley Scott, e seus dois netos, com quem pouco teve contato nos seus últimos anos de vida.

Shelley entrou com um apelo, que foi negado pela Justiça, e teve que se contentar com uma pequena quantia. Ainda assim, ela se disse "muito contente" por Tamang.

Casa modesta

O nepalês, de 57 anos, foi criado em uma casa de taipa numa área rural do Nepal e foi levado aos Estados Unidos em 1974 pelo irmão da atriz, o escritor, fotógrafo e artista Charles Henri Ford, que havia vivido em Kathmandu.

Ele trabalhou como cozinheiro, faxineiro e acompanhante para Charles, que também vivia no Dakota, até sua morte, em 2002, e depois para Ruth.

Tamang, que vive com a mulher e três filhas em uma casa modesta no bairro de Queens, em Nova York, conseguiu se naturalizar americano no ano passado, com a ajuda da patroa, 20 anos após ter pedido a cidadania do país.

O mordomo disse ainda não saber o que vai fazer com a herança recebida, mas descartou se mudar para o apartamento no Dakota e disse que pretende permanecer em sua casa atual no Queens.