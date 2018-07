Atriz conseguiu doação em apenas três meses

Naquele momento, o filho único, Mateus, não havia completado o primeiro ano, ela havia começado um namoro e ouviu dos médicos que o transplante de medula óssea era a chance de cura. O caminho natural foi testar os seis irmãos da atriz - mas nenhum deles era compatível.

Drica encontrou seu doador no Registro de Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). "Cheguei a me inscrever em instituições de fora do Brasil, mas realmente foi muito rápido o rastreamento. E, por sorte, muito rápida a conexão com esse doador, que não conheço, mas tem uma compatibilidade genética comigo", conta.

Entre o diagnóstico e o transplante foram três meses de internação, com duas sessões "bem fortes" de quimioterapia. Foi um momento em que não podia sequer trocar um abraço com o filho, o namorado ou a família.

Sobre o voluntário, Drica fala com admiração. "São atitudes assim que transformam o mundo. Porque o resto é porrada", afirma a atriz.