Atriz da Globo é 1º lugar no vestibular da UERJ

Bianca tem 18 anos e foi a mais bem colocada entre todos os candidatos no último vestibular da concorrida universidade. Foi aprovada para Engenharia Química. "Nem acreditei quando vi, até liguei para minha escola para ver se eu estava certa", revelou a jovem, já candidata a musa das telinhas e da faculdade. "Sabia que tinha ido bem, mas em primeiro... Eu nem sonhava."

Além da UERJ, Bianca se deu bem no Enem e garantiu uma vaga na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ainda ficou em 10.º lugar na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) em Engenharia. Preteriu as públicas e vai estudar na PUC-RJ. "Vários amigos me disseram que é a melhor, e fica perto de casa e mais fácil para gravar."

A atriz terminou o ensino médio no ano passado, no colégio PH. Para conciliar os estudos com os três dias semanais de gravação da novela, Bianca se impôs um esquema rígido de disciplina. Recorria aos livros até nos intervalos entre as cenas. "Quando me convidaram para a novela, já sabia que seria assim. Foi um ano cansativo, difícil."

Bianca escolheu Engenharia porque acredita que oferece uma formação útil para várias profissões. Mas ela mesmo admite que não será muito para a prioridade, que continua sendo ser atriz.

Mesmo certa de que vai cursar Engenharia até o fim, Bianca já planeja se dedicar também aos estudos de cinema. Mas no exterior. "Talvez ainda neste ano eu vá para Nova York ou Los Angeles, para um curso de interpretação."