Atriz Dirce Migliaccio é internada no Rio após AVC A atriz Dirce Migliaccio, de 76 anos, está internada em um hospital do Rio após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no último dia 10. Segundo o Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, ela está internada na Unidade de Pacientes Graves e deve ser transferida para a enfermaria nos próximos dias.