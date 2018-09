Atriz do brasileiro 'Linha de Passe' é premiada em Cannes O prêmio de interpretação feminina do 61 Festival de Cannes foi entregue neste domingo a Sandra Corveloni por seu papel no brasileiro "Linha de Passe", de Walter Salles e Daniela Thomas. "Linha de Passe" trata da vida de quatro irmãos abandonados pelo pai ainda no primeiro tempo de suas vidas. A história se desenrola na capital paulista, em uma família chefiada por Cleuza (Sandra Corveloni), uma empregada doméstica que cria os quatro filhos e espera um quinto de mais um pai desconhecido. Reginaldo (Kaique de Jesus Santos), o único negro entre os filhos, tenta obstinadamente encontrar o pai. Dario (Vinicius de Oliveira) insiste, já aos 18 anos, em se tornar jogador de futebol. Dinho (José Geraldo Rodrigues) busca refúgio na religião e o mais velho, Dênis (João Baldasserini), se esforça para manter o filho, fruto de uma gravidez indesejada. O único pretenso boleiro entre os irmãos é o interpretado por Vinicius de Oliveira, que se tornou famoso pelo papel do garoto Josué em "Central do Brasil". (Com reportagem adicional de Fernanda Ezabella e Maurício Savarese)