Atriz Ida Gomes morre aos 75 anos no Rio

A atriz Ida Gomes morreu na noite de domingo, 22, vítima de parada respiratória. Ida tinha 75 anos e, segundo a sobrinha da atriz, Débora Olivieiri, tratava há cerca de duas semanas de uma pneumonia. Ida Gomes foi internada no sábado, 21, no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, com agravamento do quadro. Passou por um procedimento cirúrgico no domingo para análises clínicas e começou a passar mal no fim da tarde. Por volta das 19 horas, teve uma parada cardíaca. A atriz, cujo nome verdadeiro era Ida Szafran, nasceu na Polônia, em setembro de 1933, e foi criada até os 13 anos na França, antes de vir ao Brasil. Começou a carreira como atriz de rádio. Fez mais de 30 novelas, e, entre os papéis mais famosos, viveu Doroteia - uma das três irmãs Cajazeira -, na novela e seriado 'O Bem Amado', de 1973, na Rede Globo de Televisão. A obra é de autoria do dramaturgo e autor de telenovelas Dias Gomes.