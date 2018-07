Atriz morre em Salvador

Morreu no fim da manhã de ontem, em Salvador, a atriz Regina Dourado, de 59 anos. Ela lutava contra um câncer de mama desde 2003 e estava internada em estado grave no Hospital Português, em Salvador, há uma semana.

A atriz estava com metástase da doença, além de insuficiência respiratória e renal.

Às 11h15 (12h15 no horário de

Brasília), a atriz sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O corpo foi velado no Cemitério Jardim da Saudade e seria cremado às 16 horas de hoje, em cerimônia íntima para família e amigos.

Na carreira, iniciada aos 14 anos no teatro baiano, Regina participou de filmes e de mais de 20 novelas, nas emissoras Globo, Band e Record - pela qual atuou pela última vez na TV, interpretando Altina em Caminhos do Coração, em 2007. Formada em Dança pela Universidade Federal da Bahia, a atriz tem entre seus trabalhos mais destacados estão as participações nas novelas Roque Santeiro (1985), Renascer (1993) e América (2005). Em abril, Regina interpretou Maria no espetáculo A Paixão de Cristo, em Salvador.