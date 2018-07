Atriz morre no Rio

Com mais de 40 filmes e dezenas de peças no currículo, além de uma série de papéis na TV, a atriz Thelma Reston morreu na madrugada de ontem, aos 73 anos, vítima de câncer. Nascida em Piracanjuba (GO), Thelma se notabilizou sobretudo pela comédia. Seu último trabalho na TV foi na novela Aquele Beijo (2011), como a ladra Violante. Com passagens por TV Manchete e Bandeirantes, atuou em sucessos da Globo como Gabriela (1975) e Engraçadinha (1995).