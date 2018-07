Atriz Regina Dourado morre em Salvador, aos 59 anos Morreu no fim da manhã deste sábado, em Salvador, a atriz Regina Dourado. Regina, que tinha 59 anos, lutava contra um câncer de mama, descoberto em 2003. A atriz estava internada no Hospital Português, em Salvador, há uma semana, e seu quadro era considerado grave, com quadro de metástase. Regina também apresentava insuficiências respiratória e renal.