Atriz Solange Couto recebe alta de hospital em SP A atriz Solange Couto, de 52 anos, recebeu alta ao meio-dia de hoje do Hospital sírio-libanês (HSL), em São Paulo, onde esteve internada desde terça-feira para recuperar-se de uma isquemia cerebral transitória - falta temporária de irrigação do tecido cerebral. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a equipe que assistiu a atriz foi liderada pelo neurologista Milberto Scaff. A atriz concederá entrevista ainda hoje no Instituto de Ensino e Pesquisa do HSL.