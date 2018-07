Atriz Suzana Werner é assaltada em Fortaleza

Susana Werner registrou boletim de ocorrência na delegacia de plantão. Segundo a Polícia, a atriz foi assaltada pela quadrilha que estava armada de revólver. Suzana veio a Fortaleza para assistir ao jogo Brasil x México, pela Copa das Confederações. A Delegacia de Proteção ao Turista está atrás dos assaltantes.

Através do Facebook a atriz, esposa do goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César, comentou o assalto: "Me levaram tudo, com arma na cabeça. Obrigada, meu Deus, por estar viva.Sem passaporte, sem identidade, sem carteira de motorista, sem cartões de crédito, sem dinheiro, porém com vida. Isso em Fortaleza, na Avenida Virgílio Távora. Não se pode sair de casa à noite pelo Brasil".