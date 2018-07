Atriz tem carteira apreendida em blitz da Lei Seca no RJ A atriz Dira Paes, de 43 anos, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida na madrugada de sábado após se recusar a fazer o teste do bafômetro durante uma blitz da Lei Seca no Leblon, zona sul do Rio. Ela recebeu multa de R$ 957,70 e perdeu sete pontos na carteira, já que a infração é considerada gravíssima.