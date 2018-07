Atriz Thais Fersoza tem CNH apreendida no Rio A atriz Thais Fersoza teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida na madrugada de hoje, depois que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ela e o cantor Michel Teló, que estava no banco do carona, foram parados em uma blitz da Lei Seca, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.