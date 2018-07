Atriz Vera Fischer está internada em clínica no Rio

Ela chegou a ser internada em clínicas no Rio e na Argentina e perdeu a guarda do filho Gabriel para o ex-marido, o ator Felipe Camargo, quando ele tinha quatro anos. Hoje, está com 18 anos. À época a atriz foi proibida pela Justiça de visitar o filho. Pouco depois, Vera Fisher assumiu que era "uma dependente química em recuperação".

Ontem, as duas clínicas de reabilitação mais conhecidas da Barra negaram que a atriz estivesse entre os pacientes. Amigos e parentes se mantêm discretos. Seu último trabalho na televisão foi uma participação rápida na novela Insensato Coração. No ano passado, Vera Fisher fez a série Afinal, O Que Querem as Mulheres?. A atriz vinha planejando voltar ao teatro com a peça As Lágrimas Amargas de Petra von Kant.