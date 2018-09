Atropelador de ciclistas será transferido para presídio

Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul, a decisão foi tomada após a juíza receber o laudo do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). A juíza destacou que, de acordo com a avaliação psiquiátrica, Neis não teve doença diagnosticada, nem indicação para internação.

De acordo com o TJ, o perito que avaliou o bancário não constatou quadro depressivo, com risco de suicídio, e a necessidade de atendimento médico especializado, em unidade psiquiátrica fechada, sob cuidado e vigilância contínuos.