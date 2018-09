Atropelador de dois ciclistas no RS não tem habilitação O motorista que atropelou dois ciclistas no último domingo em Porto Alegre (RS) e fugiu sem prestar socorro não tem carteira de habilitação, informou a Polícia Civil. Ele está em liberdade condicional e a polícia vai intimá-lo para depor. O nome do atropelador não foi divulgado a fim de não prejudicar as investigações.