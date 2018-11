Atropelador de menino em Araras assume embriaguez O frentista Clebio Antonio de Souza, de 29 anos, assumiu em depoimento estar embriagado e ter atropelado um garoto, de 11 anos, no bairro Jardim Ouro Verde, em Araras, no interior de São Paulo, na tarde de ontem. De acordo com o delegado Fernando Gonçalves Sales, da 2º DP da cidade, Clebio confessou que estava bebendo há mais de 12 horas, desde a noite do dia anterior, por conta de uma briga com a esposa.