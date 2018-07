Atropelador diz que manobra de skate causou acidente O estudante Rafael Bussamra, motorista do carro que atropelou e matou Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz Cissa Guimarães, disse hoje que o rapaz fazia uma manobra de skate com a curva muito aberta e, por isso, não foi possível frear o carro. A afirmação foi feita durante reconstituição do acidente no fim do Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A reconstituição ocorreu durante toda a madrugada desta terça-feira e foi baseada nos depoimentos de seis pessoas, entre envolvidos e testemunhas. Um skatista, amigo de Rafael, o representou.