Atropelamento deixa oito feridos no RJ

Na confusão o comparsa conseguiu fugir. O criminoso que dirigia o carro levou dois tiros na costela, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo está no Instituto Médico Legal de Caxias para identificação. A polícia ainda não sabe de onde partiram os disparos.

Quatro pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e já foram liberadas. Grávida de cinco meses, Gracie Kelly de Oliveira, 27, foi atendida, mas disse que passava bem e foi embora sem esperar o resultado dos exames. Nelson de Oliveira Gusmão foi atendido com suspeita de fratura no punho. Rosimar da Fonseca, 47, tinha suspeita de fratura em uma das pernas. Severina Cesar, 54, sofreu hematomas e escoriações.

As outras vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no bairro Jardim Primavera. A reportagem, no entanto, não conseguiu contato com o hospital para saber sobre o estado de saúde das vítimas.