Atropelamento gera protesto na zona leste de SP O atropelamento de uma criança gerou protesto de moradores do Jardim Cidade Satélite, região do Parque São Rafael, no extremo leste da capital paulista, na noite de ontem. A Avenida Sapopemba foi interditada por volta das 21h na altura do km 22, onde lixo e entulho foram incendiados por pessoas que testemunharam a morte de Cristian de Almeida Silva, de 11 anos, atropelado, na mesma avenida, por um ônibus da Transcooper que fazia a linha Jardim Santo André/Terminal São Mateus). Segundo os passageiros do ônibus, o motorista Adail Alves do Nascimento, de 60 anos, dirigia em uma velocidade incompatível com que o trecho da avenida permite quando atingiu a criança, que morreu no local. Levado ao 55º Distrito Policial, do Parque São Rafael, Alves foi indiciado por homicídio culposo.