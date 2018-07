Atropelamento interdita faixa da Avenida Santo Amaro Uma mulher morreu atropelada por um ônibus por volta das 13h40 desta quarta-feira, no cruzamento da Avenida Santo Amaro com a Rua Américo Brasiliense, na zona sul da capital paulista. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.