''Atuação ainda está longe do ideal'' A criação de conselhos municipais em defesa dos direitos humanos é vista de forma positiva pelas associações e organizações da área. "É um canal de comunicação, controle e monitoramento do poder público", afirma Toni Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. "Mostra o avanço no reconhecimento dos direitos humanos no Brasil", diz Telia Negrão, secretária executiva da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos.