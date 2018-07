ATUALIZA 1-Banco Mundial vê expansão do Brasil de 2,2% em 2013 e 2,4% em 2014 O Banco Mundial estimou que a economia do Brasil teve uma expansão de 2,2 por cento em 2013 e que o crescimento será de 2,4 por cento em 2014, de acordo com seu relatório "Perspectivas Econômicas Globais" divulgado na terça-feira.