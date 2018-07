ATUALIZA 1-CME e BM&F anunciam acordo para listagem de contratos

O acordo prevê o lançamento, pela BM&FBovespa, de contratos futuros de petróleo WTI, negociados na Bolsa de Nova York (New York Mercantile Exchange - Nymex), e mini-contratos de soja da bolsa de Chicago (Chicago Board of Trade - CBOT). As duas bolsas pertencem ao CME Group.

"Sob os termos do acordo de listagem cruzada, o Ibovespa, principal indicador do desempenho médio do mercado de ações brasileiro, será listado na Chicago Mercantile Exchange (CME) e compensado pela CME Clearing como um contrato futuro denominado em dólares", afirmou a BM&FBovespa em comunicado.

O CME Group informou que a BM&FBovespa deve lançar mini-contato de soja no segundo trimestre de 2012 e prevê lançar futuro de petróleo no terceiro trimestre deste ano.

Contratos do Ibovespa também serão listados na bolsa de Chicago.

"Ao incluir roteamento de ordens, desenvolvimento conjunto de tecnologia de negociação e agora essa iniciativa de listagem cruzada, reforçamos nosso compromisso de proporcionar produtos superiores e oportunidades de negócios a nossos clientes no Brasil, além de oferecer o índice referencial do mercado de ações brasileiro nos Estados Unidos", disse Marcelo Maziero, diretor executivo de Produtos e Clientes da BM&FBovespa, por meio da nota.

"O acordo de listagem cruzada proporcionará acesso local muito mais simples aos principais produtos internacionais, com pouco ou nenhum investimento extra, possibilitando melhor gestão de risco a custos reduzidos", acrescentou o executivo.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi)