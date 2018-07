ATUALIZA 1-Cyber Monday nos EUA bate recorde, inclusive para Kindle

A segunda-feira também foi um dia recorde para as vendas dos dispositivos Kindle, da varejista online Amazon.com, informou a empresa, sem informar quantos dispositivos vendeu.

Além do aumento de 30,3 por cento sobre a Cyber Monday de 2011, as vendas online totais subiram mais de 36 por cento sobre a Black Friday --dia com grandes descontos de varejistas que marca o início da temporada de vendas de fim de ano nos EUA-- deste ano, de acordo com a IBM, que analista transações de 500 varejistas nos EUA.

O pico das vendas online aconteceu às 11h25 da manhã no horário da Costa Leste dos EUA, sugerindo que os consumidores buscaram ofertas online durante o trabalho.

A Amazon cortou o preço de seu tablet Kindle Fire em 30 dólares, para 129 dólares, e disse que esta foi a Cyber Monday mais bem sucedida da empresa.

Nove dos 10 produtos mais vendidos na Amazon desde o lançamento dos novos Kindle, em 6 de setembro, foram os próprios dispostivos e acessórios e conteúdo digital para eles, segundo a empresa.

Mais de 18 por cento dos consumidores utilizaram dispositivos móveis para visitar o site de varejistas na Cyber Monday, alta de mais de 70 por cento sobre 2011, disse a IBM.

(Por Jessica Wohl em Chicago)