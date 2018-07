ATUALIZA 1-Dilma anuncia extensão de rodovias no RS com custo de R$2,1 bi A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta sexta-feira a extensão de rodovias federais no Rio Grande do Sul com o objetivo de melhorar o acesso a algumas cidades e o escoamento da produção, após afirmar que o país só será competitivo se investir em infraestrutura.