ATUALIZA 1-Dilma: não teremos problema em atacar 'sistematicamente' a inflação

"Nós jamais voltaremos a ter aqueles juros que em qualquer necessidade de mexida, elevava o juros para 15 por cento porque estava em 12 por cento a taxa de juros real. Hoje nós temos uma taxa de juros real bem baixa. Qualquer necessidade para combater a inflação, será possível fazer num patamar bem menor", disse Dilma em discurso em Belo Horizonte.

Com a inflação mostrando uma resistência maior do que a prevista pelas autoridades e com o aumento do coro de economistas pedindo para que o BC eleve o juro básico do país para impedir um descontrole, Dilma fez um esforço para mostrar que o governo não será tolerante com a alta dos preços.

"Nós não negociaremos com a inflação, nós não teremos o menor problema em atacá-la sistematicamente. Queremos que esse país se mantenha estável", acrescentou Dilma, durante cerimônia para lançar a retomada da produção nacional de insulina humana no Brasil.

Desde que o IBGE divulgou que a inflação oficial chegou a 6,59 por cento em 12 meses em março, rompendo o teto da meta do governo, de 4,5 por cento mais 2 pontos percentuais de tolerância, cresceram as apostas no mercado de juros de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevará a taxa Selic, na quarta-feira, da mínima histórica atual de 7,25 por cento.

Entre os críticos à política econômica do governo, alguns economistas têm dito que é preciso que o desemprego aumente como forma de fazer a inflação baixar, já que a produtividade do trabalho não acompanhou o aumento do emprego, o que elevou os custos de produção, ajudando a pressionar os preços.

Em seu discurso, Dilma disse que o governo reduziu a incidência de impostos sobre a folha de pagamentos para aumentar a produtividade do trabalho sem reduzir os direitos, e que o Brasil vive o duplo desafio de continuar incluindo a população ao mesmo tempo em que busca se desenvolver de forma moderna e competitiva.

"Nós não fomos buscar na redução dos direitos dos trabalhadores um mecanismo pelo qual a gente aumentaria a produtividade, nós reduzimos a incidência de impostos sobre a folha de pagamentos", disse Dilma nesta manhã.

"Obviamente nós temos de cuidar da estabilidade macroeconômica, por isso nós não podemos desonerar sem ter condições prévias de apontar de onde vem a receita que garantiria essa perda de arrecadação, ou como nós resolveremos a questão do orçamento fiscal."

A presidente acrescentou ainda que, diante de um momento de dificuldade no cenário externo, o Brasil manteve a capacidade de buscar um equilíbrio entre as variáveis macroeconômicas, e garantiu que "não há a menor hipótese de o país não crescer em 2013".

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)