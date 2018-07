ATUALIZA 1-Gol tem maior taxa de ocupação para outubro no mercado doméstico

A taxa também é a maior registrada desde julho de 2006, informou a companhia.

A ocupação dos voos domésticos da Gol avançou 4,8 pontos percentuais contra outubro do ano passado, impulsionada pela alta de 5,9 por cento na demanda e a queda de 0,5 por cento na oferta doméstica, também na base de comparação anual.

"No acumulado do ano, a redução de capacidade no mercado doméstico atingiu 2,6 por cento, em linha com a projeção divulgada de redução entre 3 e 1 por cento para 2014", disse a Gol em comunicado.

No sistema total da Gol, a taxa de ocupação ficou em 78,6 por cento em outubro, 4,9 pontos percentuais acima do registrado em outubro do ano passado. A demanda total do sistema avançou 8 por cento e a oferta subiu 1,2 por cento na mesma base de comparação.

O resultado foi impulsionado principalmente pelo salto de 27,3 por cento na demanda por voos internacionais, ao passo que a oferta nesse mercado subiu 16 por cento.

A taxa de ocupação dos voos internacionais ficou em 73 por cento em outubro, avanço de 6,5 pontos percentuais sobre igual mês de 2013.

No acumulado do ano de janeiro a outubro, a taxa de ocupação total da Gol está em 76,5 por cento.

Comentando os números em nota, analistas do BTG Pactual reiteraram a recomendação de "compra" para a ação da Gol, citando as taxas de ocupação robustas e o recente declínio nos preços de combustíveis para aeronaves como fatores que podem beneficiar o desempenho dos papéis.

(Por Priscila Jordão)