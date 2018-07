ATUALIZA 1-Inadimplência do consumidor arrefece, mas sobe 7% em agosto

Já em relação a julho, o indicador diminuiu 0,2 por cento, na terceira queda mensal consecutiva. No acumulado do ano até agosto, enquanto isso, a inadimplência registra alta de 16,2 por cento, abaixo do nível visto em igual intervalo de 2011, quando houve expansão de 23,4 por cento.

"A terceira queda mensal consecutiva... e o menor ritmo de expansão anual observado desde agosto de 2010 confirmam que a inadimplência do consumidor está perdendo fôlego", afirmaram os economistas da Serasa Experian.

Eles atribuíram o movimento à redução das taxas de juros no crédito, à procura pela renegociação de dívidas, aos lotes recordes de restituição do Imposto de Renda e à antecipação da primeira parcela do 13o salário aos aposentados e pensionistas, na última semana de agosto.

As dívidas com bancos e os cheques sem fundos contribuíram para a queda mensal do indicador, com variações negativas de 1,3 e 2,9 por cento, respectivamente.

A queda do indicador não foi maior porque as dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços) cresceram 1,5 por cento em agosto sobre julho.

(Por Vivian Pereira; edição Alberto Alerigi Jr.)