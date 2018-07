ATUALIZA 1-Investimentos em telecom somam até R$24 bi em 2012--Bernardo

O governo federal vem cobrando mais investimentos das empresas do setor para melhora da qualidade e regularidade do serviço, em função dos grandes eventos nos próximo anos, como Copa das confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2013.

"O mercado é demandante e as pessoas querem serviço cada vez melhor. Tem que ter investimento", disse Bernardo a jornalistas nesta segunda-feira durante evento da Oi.

Segundo o ministro, os investimentos somaram até setembro 16,7 bilhões de reais, aproximando-se da média anual até 2010, de 17 bilhões de reais.

Para 2013, as estimativas são otimistas e devem superar as aplicações esperadas para esse ano, disse Bernardo, mas sem entrar em maiores detalhes.

"A nossa aposta é que vai crescer muito em 2013; o mercado está crescendo, tem demanda por serviço, tem o 4G e Copa da Confederações", disse.

As redes de 4G das operadoras devem estar operando em abril de 2013 para ser testadas para a Copa das Confederações. A tecnologia 4G é uma exigência da Fifa para o evento.

3G E CRÍTICAS

O mercado de internet móvel 3G vai ter esse ano uma expansão vertiginosa, avançando cerca de 70 por cento em número de usuários este ano, segundo Bernardo. Em 2011, esse segmento já tinha crescido 102 por cento.

O serviço é bombardeado de criticas e carece de melhoras expressivas, segundo Bernardo. Em recente apresentação no Congresso Nacional, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Resende, abriu os dados das empresas, após a decisão do governo de suspender a venda de serviços em algumas regiões do país por conta de reclamações.

"As empresas oferecerem quantia ilimitada na internet e no telefone é impossível. Nada é ilimitado", disse Bernardo, sem mencionar nenhuma operadora em particular.

Campanhas com argumento de pacote de serviços ilimitados têm sido utilizadas pela Tim. Em novembro, a Anatel suspendeu a venda do "Infinity Day", da Tim, por considerar que a promoção poderia causar instabilidade na rede da operadora.

(Por Rodrigo Viga Gaier)