ATUALIZA 1-IPC-Fipe registra alta de 0,86% na 3ª quadrissemana de janeiro

Os dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgados nesta segunda-feira mostraram que o grupo com maior peso sobre a variação do índice foi Alimentação, com 0,2038 ponto percentual, após registrar alta de 0,89 por cento na terceira quadissemana ante 0,97 por cento na apuração anterior.

Logo atrás apareceu o grupo Educação, com peso de 0,1802 ponto percentual, depois de alta de 5,01 por cento.

A divulgação do IPC-Fipe referente à quarta quadrissemana de janeiro ocorrerá em 4 de fevereiro.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

(Por Camila Moreira)