ATUALIZA 1-iPhone 5, da Apple, faz sucesso apesar de críticas a mapas

O iPhone 5 --mais fino, mais leve e com uma tela de 4 polegadas-- começou a ser vendido em lojas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na Austrália, com operadoras registrando demanda recorde que provavelmente forçará a capacidade de oferta da Apple.

"A fila para o iPhone 5 era 70 por cento mais longa do que a fila para o iPhone 4S, apesar de a Apple registrar duas (vezes) mais pré-encomendas online", disse o analista Gene Munster, do Piper Jaffray. Ele espera que a Apple venda 8 milhões de novos smartphones no fim de semana.

As longas filas de compradores empolgados geraram otimismo em Wall Street. O Deutsche Bank elevou sua meta de preço para a ação de Apple de 775 dólares para 850 dólares, dizendo que "os indicadores de demanda estão tendo performance muito forte".

O iPhone é o produto de maiores margens da Apple e é responsável por metade da receita anual da companhia. A ação da Apple fechou em alta de 0,2 por cento para 700,09 dólares.

O JPMorgan estima que o celular pode gerar um impulso de 3,2 bilhões de dólares à economia norte-americana no quarto-trimestre --um impulso quase do mesmo tamanho de toda a economia de Fiji.

A rival da Apple e fornecedora de componentes Samsung tentou estragar a festa ao dizer que pretende adicionar o iPhone 5 a seus processos de patentes contra a Apple.

A Apple começou a aceitar pré-encomendas pelo iPhone 5 na sexta-feira passada, e registrou mais de 2 milhões de pedidos nas primeiras 24 horas --duas vezes as vendas no primeiro dia do iPhone anterior, o 4S. O período de entrega para encomendas online é de três a quatro semanas.

Os preços do iPhone 5 começam em 199 dólares para um modelo com capacidade de 16 gigabytes e vão até 399 dólares para um modelo com capacidade de 64 gigabytes.

O iPhone opera em redes 4G, que têm performance mais rápida, e também conta com uma série de atualizações de software, incluindo um novo aplicativo de mapeamento desenvolvido pela própria Apple, que se baseia nos dados da fabricante de equipamentos de navegação e mapas digitais holandesa TomTom.

Mas nem todos se impressionaram. Alguns usuários criticaram o aplicativo por uma série de erros geográficos, ausências de informações e falta de capacidades.

CELULAR DOS FLINTSTONES

O lançamento atraiu multidões de clientes a lojas da Apple em todo o mundo.

Centenas de pessoas formaram filas ao redor do quarteirão na loja da Apple na Quinta Avenida, em Nova York.

Kadijah Perez, 26, que mora no Bronx, não estava ciente das questões relativas ao aplicativo de mapeamento. Ela disse que queria usar o celular para navegação, adicionando: "Espero que eles consertem as falhas".

Pela primeira vez, o residente de Annapolis, Maryland, Robert Delarosa, 37, esperou numa fila para qualquer coisa. Ele não comprou o iPhone 4 devido às críticas ruins, mas cansou-se de seu iPhone 3GS.

"Agora eu estou preso a esse 3GS, um celular dos Flintstones", disse.

Em Regent Street, em Londres, cerca de 1,3 mil pessoas fizeram fila para comprar o iPhone 5, quase duas vezes mais do que a multidão que se reuniu em torno da última versão do celular.

Na Alemanha, o músico Okan Yasin, de 19 anos, esperou desde o almoço de quinta-feira para estar na primeira posição da fila na loja da Apple em Frankfurt. Levantando orgulhosamente um cartaz que dizia: "Ich bin Nummer 1" (E sou o Número 1), ele disse:

"Eu preciso tê-lo. Eu sei que o novo iPhone não tem grandes novidades a oferecer, de uma perspectiva de novas capacidades. Mas eu precisava estar aqui. É o entusiasmo, cara"!