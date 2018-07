ATUALIZA 1-JBS adquire indústria Massa Leve por R$260 mi--comunicado

Do valor total, 200 milhões de reais serão pagos mediante a entrega de ações em tesouraria da JBS, sendo que a entrega das ações em tesouraria da JBS está sujeita à autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Se aprovada pelos órgãos reguladores, a Massa Leve ficará sob a gestão da JBS Foods, unidade de negócios da JBS responsável pelas operações de aves, suínos e alimentos processados.

A Massa Leve atua na produção e comercialização de pratos prontos, pizzas congeladas, massas frescas, tortas, pão de queijo, folhados e sanduíches.

A indústria, que fica em Rio Grande da Serra (SP), tem um faturamento estimado de 400 milhões de reais para 2014, tem ampla presença no varejo com sua marca Massa Leve e é a maior fornecedora de marcas próprias das principais redes supermercadistas do país neste segmento.

"Com essa aquisição aceleramos a estratégia da JBS de crescer em produtos de valor agregado. A operação também nos permitirá aumentar nossa capacidade de produção em todas essas categorias, gerando ainda mais valor à companhia e a seus acionistas", disse no comunicado Wesley Batista, presidente global da JBS.

(Por Fabíola Gomes)