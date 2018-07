ATUALIZA 1-Lucro da Gerdau fica acima do esperado no 4o tri

O lucro ficou acima do esperado por uma média de oito estimativas de analistas apurada pela Reuters, de ganho líquido nos três últimos meses de 2011 de 325,75 milhões de reais. No ano, porém, a Gerdau apurou um lucro líquido de 2,098 bilhões de reais, recuo de 15 por cento sobre 2010.

A companhia, que abriu a temporada de resultados trimestrais do setor de produção de aço brasileiro, apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,025 bilhão de reais, expansão de 26 por cento no comparativo anual. A margem, enquanto isso, passou de 10 para 11 por cento.

O desempenho é baseado em uma produção de 4,732 milhões de toneladas de aço bruto no quarto trimestre, volume 8 por cento acima do produzido no mesmo período de 2010, e vendas 4 por cento maiores, de 4,709 milhões de toneladas.

Por região, a Gerdau produziu 1,874 milhão de toneladas no Brasil no quarto trimestre, alta anual de 9 por cento, apesar da desaceleração da indústria brasileira no final de 2011. Na América do Norte, enquanto isso, a produção cresceu 11 por cento, para 1,67 milhão de toneladas.

Já na divisão de aços especiais, que produz principalmente para o setor automotivo, houve aumento de 7 por cento no volume produzido, a 774 mil toneladas.

