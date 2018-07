ATUALIZA 1-Mato Grosso terá safra recorde de soja em 12/13--Imea

O instituto projeta um aumento de 818 mil hectares na área plantada com a oleaginosa na safra 2012/13, para 7,89 milhões de hectares, o que deverá colaborar para o aumento da produção em condições normais de clima.

Consultorias dizem que os preços elevados da soja no mercado brasileiro, impulsionados pelas cotações internacionais, levarão produtores a aumentar o plantio ante 2011/12.

A semeadura em Mato Grosso começa em meados de setembro, após a chegada das primeiras chuvas.

Já o milho, cuja colheita 11/12 de uma safra recorde está sendo finalizada, deverá ter a produção diminuída no próximo período.

A estimativa do Imea para a safra total do cereal em 2012/13 é de 13,894 milhões de toneladas, queda de quase 11 por cento ante a safra anterior.

Haverá, segundo o instituto, uma sensível queda na produtividade das lavouras de milho, na ordem de 23,3 por cento, passando para 80 sacas por hectare contra 104 sacas por hectare em 2011/12, que foi uma das melhores da história.

A área plantada com milho em Mato Grosso, no período 12/13 será de 2,912 milhões de hectares, crescimento de 16,3 por cento na comparação com 11/12.

O plantio de milho ocorre após a colheita da soja no Estado.

O Mato Grosso se consolidou como o maior produtor de milho segunda safra do Brasil. No verão, o Estado planta basicamente a soja.

(Por Gustavo Bonato)