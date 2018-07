ATUALIZA 1-Mineradora CCX termina 2012 com prejuízo de R$54,7 mi A CCX Carvão da Colômbia, empresa do grupo EBX, de Eike Batista, encerrou 2012 com resultado líquido negativo de 54,7 milhões de reais, considerando as operações desde a cisão da MPX, em 24 de maio do ano passado, informou a empresa em comunicado ao mercado nesta quinta-feira.