ATUALIZA 1-Minério cai ao menor valor em 2 anos e meio com crise

O preço referencial do minério com 62 por cento de ferro caiu para 116,20 dólares por tonelada, o décimo terceiro declínio consecutivo, registrando o seu ponto mais baixo desde 29 de dezembro de 2009.

A queda no preço da matéria-prima para a produção de aço caiu mais de 7 por cento desde sexta-feira passada, tocando um sinal de alarme para mineradoras como Vale, BHP Billiton e Rio Tinto.

A economia da China está aprofundando uma lentidão à medida que as temperaturas elevadas e as frequentes tempestades no país reduzem a atividade de construção.

A queda nos preços do minério de ferro já atingiu o resultado da Vale, maior produtora da commodity do mundo, no segundo trimestre, com o lucro líquido caindo quase pela metade em reais.

Os preços do minério de ferro estão cerca de 50 a 60 dólares mais baixos na comparação com o mesmo período do ano passado, e analistas avaliam que a situação pode piorar.

O próprio presidente da Vale, Murilo Ferreira, afirmou na quinta-feira que a companhia avalia que os preços do minério de ferro serão menores neste ano do que o esperado anteriormente.

(Reportagem de Silvia Antonioli)