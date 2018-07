ATUALIZA 1-Moagem de cana do CS na 1a quinzena de setembro cai ante agosto O volume de cana-de-açúcar processado pelas unidades produtoras da região centro-Sul do Brasil aumentou na primeira quinzena de setembro ante o mesmo período do ano passado, mas caiu em relação à segunda metade de agosto, com paradas para manutenção nas usinas, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) em nota nesta terça-feira.