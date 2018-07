ATUALIZA 1-Morte de 153 em acidente aéreo deixa a Nigéria de luto

O presidente Goodluck Jonathan visitou o local do acidente, na principal cidade nigeriana, e viu equipes de resgate trabalhando em meio aos fumegantes destroços do MD-83 da empresa local Dana Air. Ele disse que o acidente foi "um grande revés para nós como povo", e determinou uma minuciosa investigação.

O avião caiu sobre o teto metálico de um prédio de apartamentos no bairro de Agege, matando todos os ocupantes. As equipes já encontraram uma peça que acreditam ser a caixa-preta.

A Dana Air disse no domingo que 147 pessoas haviam morrido, mas uma lista atualizada, publicada durante a noite, incluía também seis tripulantes, elevando o total a 153. Não se sabe se há mortos entre os moradores do bairro.

Oke Osanyintolu, chefe da Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado de Lagos, disse à Reuters no local que até 12h30 (8h30 em Brasília) 80 corpos haviam sido resgatados. Um guindaste ajudava a retirar os escombros.

Uma fonte da Dana Air disse que o avião foi fabricado em 1983 e era pilotado por um norte-americano, tendo um indiano como copiloto.

Ainda há um grande número de curiosos no local, mas a situação está mais controlada do que na véspera, quando a presença de milhares de pessoas atrapalhou os serviços de emergência.

Entre os mortos confirmados está Levi Ajuonuma, porta-voz da Corporação Nacional Petrolífera da Nigéria e do ministério do Petróleo do país, que é membro da Opep e maior produtor africano.

As equipes de busca encontraram o que acreditavam ser a caixa-preta do avião, um aparelho que contém a gravação das informações do voo, disse à Reuters o chefe dos serviços de emergência, Yushua Shuaibu.

Acidentes aéreos são comuns na Nigéria, segunda maior economia da África, com um histórico ruim de segurança aeroviária. "Para ser justo, o número de incidentes similares diminuiu nos últimos anos", disse Samir Gadio, analista radicado em Londres do Standard Bank, que tem grande presença na Nigéria.

"No entanto, era só questão de tempo até que algo trágico acontecesse. A segurança é ruim nos voos domésticos, alguns dos aviões são de outra era, a manutenção é questionável."

Moradores que testemunharam o acidente continuavam chocados.

"O avião tocou esta árvore aqui", disse o empresário Immanuel Shoyimi, apontando uma grande mangueira em um quintal vizinho. "Aí eles entraram naquele terreno. Bum! Observei por cinco minutos, sem saber o que fazer. Eu queria ligar para alguém, mas não sabia para quem ligar."

O teto da sua casa foi atingido de raspão. "O choque era demais. Antes que eu me desse conta, ouvi duas explosões vindas do avião."

