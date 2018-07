ATUALIZA 1-Produção de veículos cai 14% em dezembro ante novembro--Anfavea

No acumulado de 2012, a produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus novos pela indústria automotiva recuou 1,9 por cento, para 3,342 milhões de unidades. O resultado ficou aquém do previsto pela Anfavea, de queda de 1,5 por cento no ano.

As vendas de veículos novos no país em dezembro totalizaram 359.355 unidades, alta de 15,3 por cento sobre novembro e expansão de 3,1 por cento na comparação com um ano antes, segundo a Anfavea.

Em 2012, as vendas no mercado interno chegaram a 3,8 milhões de unidades, alta de 4,6 por cento e novo recorde para o setor.

(Por Alberto Alerigi Jr.)